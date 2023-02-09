В Тюмени до 1 марта 2023 нельзя будет проехать по ул. Энергетиков из-за строительства участка тепловой сети Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из-за производственной необходимости продлили сроки прекращения транспорта на автодороге по ул. Энергетиков, 55 вплоть до 1 марта 2023. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано со строительством участка тепловой сети.

Схема объезда ул. Энергетиков Фото: Тюмень - наш дом

Объезжать улицу можно по 50 лет Октября, ул. Воровского и ул. Пермякова. Водителей и пешеходов просят принять информацию во внимание, следить за дорожными знаками и заранее планировать маршрут.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 11 февраля 2023 года перекроют дорогу на Рощинском шоссе из-за массовой лыжной гонки.