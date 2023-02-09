В Тюмени маршрутка №60 с 10 февраля будет останавливаться на остановке «Социальный фонд России» Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 10 февраля 2023 года остановка под названием «Пенсионный Фонд» получила новое наименование «Социальный фонд России». Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, остановка появится по улице Максима Горького 83 в направлении ул. Малыгина. Останавливаться на ней будет маршрут регулярных перевозок № 60 сообщением «ул. Городская – Сквер Петра Потапова».

Новая схема остановки Фото: Тюмень - наш дом

Расписание автобуса можно посмотреть на сайте http://tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 23 января название остановки «Пенсионный фонд» сменили на «Социальный фонд России».