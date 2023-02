В Тюмени 9 февраля 2023 мороз значительно ослабнет Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 9 февраля 2023, ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью в юго-восточных районах местами изморозь, ветер юго-западный 6-11 м/с, ослабление мороза. Температура воздуха ночью -13…-18 C, при прояснении -20…-25 C, днем -5…-10 C, местами до -15 C.

Погода в Тюмени 9 февраля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 9 февраля (27 января по народному календарю) день под названием «Златоустьев огонь», в честь константинопольского архиепископа и богослова Иоанна Златоуста. В этот день на Руси особенно относились к домашнему очагу. Чтобы сразу загорелись все поленья, крестьяне затапливали печь особым образом, тогда в семье, по преданию, должен был быть покой и порядок.

Смотрели и на приметы. Если облака шли против ветра – значит, пойдет снег. Если потели стекла – значит, будет тепло. Если верхушки сугробов закруглены – значит, будет хороший урожай.