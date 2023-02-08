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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 15:02

В Тюмени нашли собаку Санни, прожившую три дня в лесу после смертельной аварии

Пса увезли в ветеринарку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Юлия Салихова

Фото: Юлия Салихова

В Тюмени наконец-то нашли собаку Санни, которая выжила после смертельного ДТП 5 февраля на трассе Тюмень – Нижняя Тавда. Несколько дней о песике было ничего не известно, но оказалось, что все это время она провела в лесу. Трехцветная девочка басенджи от испуга убежала в сторону поселка Карагандинский.

Волонтеры организовали поиск животного, потому что боялись, что собаку могли забрать проезжающие по трассе. Однако сегодня, 8 февраля, собачку нашли. По словам волонтера Юлии Салиховой, Санни помог найти мужчина, который увидел ее накануне.

- Пытался поймать и забрать, но она к нему не пошла. И вот листовки сработали, - пишет Юлия в поисковом чате.

Сейчас собаку отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить ее самочувствие.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в аварии погибла 24-летняя девушка из поселка Тавда Мария Кукарская.