В Тюмени нашли собаку Санни, прожившую три дня в лесу после смертельной аварии

Фото: Юлия Салихова

В Тюмени наконец-то нашли собаку Санни, которая выжила после смертельного ДТП 5 февраля на трассе Тюмень – Нижняя Тавда. Несколько дней о песике было ничего не известно, но оказалось, что все это время она провела в лесу. Трехцветная девочка басенджи от испуга убежала в сторону поселка Карагандинский.

Волонтеры организовали поиск животного, потому что боялись, что собаку могли забрать проезжающие по трассе. Однако сегодня, 8 февраля, собачку нашли. По словам волонтера Юлии Салиховой, Санни помог найти мужчина, который увидел ее накануне.

- Пытался поймать и забрать, но она к нему не пошла. И вот листовки сработали, - пишет Юлия в поисковом чате.

Сейчас собаку отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить ее самочувствие.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в аварии погибла 24-летняя девушка из поселка Тавда Мария Кукарская.