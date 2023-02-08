Ямальские педагоги представят методические разработки парламентского урока для старшеклассников

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

В Год наставника и педагога, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным, Законодательное Собрание Ямала объявляет окружной конкурс для педагогов и наставников, главная цель которого – поддержка талантливых учителей и повышение их роли в формировании у учащихся гражданской позиции.

Участники должны придумать методические разработки парламентского урока для старшеклассников на тему «Ямальский парламентаризм – история и современность».

Отметим, что на Ямале парламентские уроки проводятся традиционно. Последние три года об основах парламентаризма рассказывают совсем юному электорату – ученикам начальной школы и дошколятам.

Спикер окружного парламента Сергей Ямкин уверен, что совместная работа депутатов и педагогов позволит выработать эффективную и интересную современным подросткам форму подачи материалов об истории и значимости парламентаризма в жизни общества.

– Наступивший 2023 год особенный: в России – это Год наставника, на Ямале – Год знаний. Наша задача – создать условия для развития и профессиональной самореализации педагогов, ведь именно они раскрывают способности и таланты наших детей. Уверен, участие в конкурсе поможет учителям шире раскрыть свои компетенции и проработать навыки в достаточно узкой сфере, а депутаты узнают о современных образовательных тенденциях. Готовить молодежь к ответственности за свою страну, формировать у нее правовую и политическую культуру – непросто. Сотрудничество законодательной власти и педагогического сообщества поможет решить эту задачу, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Подать заявку на участие можно с 6 февраля по 14 апреля 2023 года на сайте Законодательного Собрания. Главное условие – это должна быть индивидуальная и уникальная конкурсная работа.

Лучших определит специальная комиссия, в состав которой войдут депутаты, представители аппарата Законодательного Собрания, регионального департамента образования, члены Молодежного парламента и Общественного совета при Заксобрании.

Итоги озвучат не позднее 28 апреля 2023 года. Победители получат дипломы и денежные премии: за I место – 50 тысяч рублей, II место – 30 тысяч рублей, III место – 10 тысяч рублей. Кроме того, лучшие работы войдут в сборник методических разработок и будут использоваться для просветительской деятельности.