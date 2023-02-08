В Тюмени прекращены поиски пропавшей в ноябре 35-летней Светланы Яблоковой Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени прекращены поиски 35-летней Яблоковой Светланы Николаевны, которая с 25 ноября 2022 года не выходила на связь с родственниками и до сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не было известно. К сожалению, женщина погибла. Подробности волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» не разглашают. Единственное, что известно, женщина ушла из дома в черном пуховике длиной ниже колена.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени прекращены поиски пропавшей девочки. Семилетняя Аня нашлась спустя несколько часов поисков.