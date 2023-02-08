В Тюмени суд отказался отправлять под домашний арест хозяина, чья собака разорвала щечку двухлетнему малышу Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени Ленинский районный суд отказался отправлять под домашний арест 23-летнего Вячеслава С., который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в суде «не усмотрели оснований для домашнего ареста».

Напомним, 18 января 2023 года около 13.30 в лифте дома на улице Верхнетарманской в Тюмени мужчина ослабил поводок собаки породы американский стаффордширский терьер, которая была без намордника. Животное напало на двухлетнего малыша и причинило ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы говорили с экспертами и спрашивали у них, что грозит хозяину собаки, укусившей двухлетку, и чем может обернуться укус для малыша. А на выходных следователи навестили малыша и показали, как он выглядит.