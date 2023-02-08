Следователи опубликовали видео с места пожара в Омутинском районе, где заживо сгорели двое сожителей Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы, которые погибли при пожаре в селе Ситниково Омутинского района Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, возгорание в частном деревянном доме на улице Чапаева произошло 7 февраля 2023 года около 3 часов ночи. Известно, что на телах нет внешних признаков криминальной смерти.

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее о трагедии в Омутинском районе сообщало ГУ МЧС по Тюменской области.