В Ялуторовске сидевший за рулем пьяный отец четверых детей заявил полиции, что водитель - не он

Ялуторовске сидевший за рулем пьяный отец четверых детей заявил полиции, что водитель - не он Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На третьем километре автодороги Ялуторовск – Старый Кавдык задержали пьяного 48-летнего отца четверых детей, жителя одной из деревень. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, мужчина отказался проходить освидетельствование на алкоголь и рассказал, что за рулем «был не он», а знакомый тракторист, которого он попросил перегнать автомобиль.

Машину эвакуировали на стоянку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Однако автоинспекторы видели, что в автомобиле находился только сам мужчина. Это доказало и видеорегистратор полицейских.

Отметим, что в 2020-м многодетного отца уже задерживали пьяным за рулем. Однако мужчина водительское удостоверение не получал после лишения права управления транспортом. Теорию он тоже не сдавал. Теперь против него возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение.