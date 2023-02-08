В Тюмени 11 февраля 2023 года перекроют дорогу на Рощинском шоссе из-за массовой лыжной гонки

В Тюмени 11 февраля 2023 перекроют дорогу на Рощинском шоссе из-за массовой лыжной гонки Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 11 февраля с 7.30 до 16.00 перекроют проезд для транспорта на автомобильной дороге от дома № 2, корпус 13 до дома № 2, корпус 16 по улице Рощинское шоссе. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Схема объезда и перекрытия Фото: Тюмень - наш дом

Объезжать можно будет по улице Ямской. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что 21 февраля на полтора часа перекроют Ставропольскую из-за открытия мемориальной доски.