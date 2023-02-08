В Тюменской области за сутки коронавирус подцепили ещё 178 человек, включая 41 ребенка Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 февраля 2023 года увеличилось ещё на 178 человек, включая 41 ребенка. Таким образом, всего с начала пандемии ковид подхватили 257 032 человека.

Также за сутки от ковида излечился 121 человек, за весь период – 250 919 человек. На искусственной вентиляции легких находится 1 пациент, под медицинским наблюдением – 1 753 человека. 22 койки развернуто, свободный коечный фонд составляет 18,2%.

За сутки проведено 3 328 лабораторных исследований, всего – 4 728 025. Против коронавируса вакцинировано 1 440 478 человек, полный курс прошли 1 182 326 человек.