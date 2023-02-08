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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:49

Губернатор Александр Моор подписал закон о запрете курения на остановках, у кафешек и у подъездов

Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Губернатор Александр Моор подписал закон о запрете курения на остановках, у кафешек и у подъездов

Губернатор Александр Моор подписал закон о запрете курения на остановках, у кафешек и у подъездов

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал закон о запрете курения на остановках, возле кафе и ресторанов, подъездов и возле зданий, где оказывают социальные, бытовые услуги и услуги общепита. Закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

Нарушителям может грозить штраф от 500 до 1000 рублей.

Напомним, курение сигарет и никотиносодержащей продукции у подъездов, кафе и магазинов отныне в Тюменской области под запретом. Соответствующие поправки в региональный закон «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей» приняли 2 февраля 2023 года, депутаты областной думы.