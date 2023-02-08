В Тюменской области пьяный мужик вонзил кочергу в голову гостю Фото: Татьяна Коркина

В Тобольском районе возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть отдела № 2 поступило сообщение от врачей филиала областной больницы деревни Варвара Ярковского района. Медики сообщили, что помогли 27-летнему мужчине с рвано-ушибленной раной головы.

Участковый уполномоченный полиции, приехавший на место разбирательств, установил, что к местному жителю пришли в гости его знакомые. Там они до утра распивали спиртное, а потом между хозяином и гостями произошел конфликт. Подозреваемый схватил кочергу и ударил ею по голове 28-летнего потерпевшего.

Свою вину подозреваемый полностью признал, ему может грозить до двух лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», молодой человек сломал кочергой ногу сестре, которая выпивала с мамой.