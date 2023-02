В Тюмени 8 февраля 2023 существенно похолодает Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 февраля 2023, ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. В юго-восточных районах ночью местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер буде дуть северо-западный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20… -25 C, при прояснении до -30. Днем воздух прогреется до -15… -20 C, местами -10... -15 C.

Погода в Тюмени 8 февраля 2023 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 8 февраля (26 января по старому стилю) день Федора-поминальника, в честь преподобного Федора Студита, родившегося в 758 году в Константинополе. При жизни, так и при смерти Феодор (Федор) совершал много чудес, включая исцеление от недугов, избавление от пожаров, нападение диких зверей.

На Руси крестьяне считали, что на Федора покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Для их успокоения говорили: «Не ходите во двору, души сиротские! Подите на западну сторону, там вечное радование».

А еще Федоров день называли «гороховым». По нему гадали, какая погода будет в ближайшее время. Если горошины катились по блюду со звоном, значит, будут трескучие морозы. А если бесшумно, то ждем тихих снегопадов. На Федора смотрели: если будет холодно, значит, такой будет и весна.