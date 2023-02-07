Фото: «КотМатроскин», соцсети

В Тюмени спасли кота, который неделю прожил в вентиляционной шахте магазина, расположенного на улице Щербакова, 112. Информация об это появилась в группе помощи бездомным животным «КотМатроскин».

Все началось с того, что сотрудники торговой точки услышали мяуканье. Сначала они попытались самостоятельно извлечь животное, проломив стены, но это ни к чему не привело.

После того информация о хвостатом появилась в соцсетях, на подмогу ему пришел спасатель из Екатеринбурга, который не первый год занимается подобными случаями. Приехав в Тюмень, мужчина, при помощи спецоборудования, быстро извлек четвероногого из шахты и передал ветеринарам.

На данный момент кот сдал анализы - он абсолютно здоров, если не считать обезвоживания и паразитов. От последних, кстати, его уже обработали.

Сейчас хвостатый ищет новый дом и заботливого хозяина.