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НовостиДом. Семья7 февраля 2023 15:01

В Тюмени спасли кота, который неделю прожил в вентиляционной шахте магазина

На подмогу ему приехал спасатель из Екатеринбурга
Марина Прохорова
Фото: «КотМатроскин», соцсети

Фото: «КотМатроскин», соцсети

В Тюмени спасли кота, который неделю прожил в вентиляционной шахте магазина, расположенного на улице Щербакова, 112. Информация об это появилась в группе помощи бездомным животным «КотМатроскин».

Все началось с того, что сотрудники торговой точки услышали мяуканье. Сначала они попытались самостоятельно извлечь животное, проломив стены, но это ни к чему не привело.

После того информация о хвостатом появилась в соцсетях, на подмогу ему пришел спасатель из Екатеринбурга, который не первый год занимается подобными случаями. Приехав в Тюмень, мужчина, при помощи спецоборудования, быстро извлек четвероногого из шахты и передал ветеринарам.

На данный момент кот сдал анализы - он абсолютно здоров, если не считать обезвоживания и паразитов. От последних, кстати, его уже обработали.

Сейчас хвостатый ищет новый дом и заботливого хозяина.