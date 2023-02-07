Повредивших арку в Сквере Победы молодых тюменцев отправят под суд Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова, которые обвиняются в повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, во время мониторинга соцсетей и СМИ следователи обнаружили публикацию об осквернении арки в Сквере Победы в Тюмени. Всех фигурантов оперативно задержали и отправили в СИЗО. Оказалось, что 23 января 2023 года пьяные молодые люди сорвали часть букв с названия сквера, повредив внешний вид стелы «Сквер Победы».

Свою вину парни признали полностью, раскаялись в содеянном и возместили ущерб в общей сумме 60 тысяч рублей. В кратчайшие сроки арку восстановили.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России и лично Александра Бастрыкина.