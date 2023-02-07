Тюменских энергетиков признали лучшими на всероссийском конкурсе «Инженер года»

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Дипломом, памятной медалью и серебряным знаком «Профессиональный инженер» наградят работников компании «Россети Тюмень». Их имена также внесут в Реестр профессиональных инженеров России.

В XXIII всероссийском конкурсе «Инженер года – 2022» приняли участие несколько десятков тысяч человек. Тюменскую энергокомпанию представляли заместитель начальника департамента эксплуатации Игорь Богач (номинация «Электроэнергетика») и начальник службы РЗА филиала Сургутские электрические сети Азат Бикинин (номинация «Электроснабжение. Электрические сети и системы»). Оба специалиста по решению жюри под председательством академика РАН признаны победителями по версии «Профессиональные инженеры».

Игорь Богач – соавтор ряда НИОКР, по которым компания получила пять патентов РФ. В энергоотрасли он уже 21 год. За свой добросовестный труд он получил поощрения от Министерства энергетики РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики.

Стаж Азата Бикинина – 14 лет. Он является высококлассным специалистом, не раз побеждал в профессиональных соревнованиях, в том числе на всероссийском конкурсе «Лучший релейщик ТЭК». В прошлом году Азат был отмечен нагрудным знаком ПАО «Россети» – «За профессиональное мастерство».

Отметим, что сотрудники энергокомпании уже седьмой год подряд становятся победителями авторитетного конкурса и входят в состав технической элиты страны.

Конкурс «Инженер года» проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи и Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.