Жительница Тюмени принесла Ренату Агзамову на шоу «Кондитер» торт-ящик с кенийскими фруктами

Фото: телеканал "Пятница"

32-летняя тюменка Юлия Ростовщикова оказалась среди претендентов на победу сладкого реалити-шоу «Кондитер» канала «Пятница». На встречу со звездным кондитером Ренатом Агзамовым и членами жюри девушка принесла торт собственного приготовления. Да не простой, а с несколькими начинками в виде кенийских фруктов – ананаса, кокоса и лайма. Дело в том, что на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Кении.

Фото: телеканал "Пятница"

Смогла ли Юлия достойно представить десерт и попасть в финал шоу – узнаем сегодня, 7 февраля.

Напомним, в шоу «Кондитер» любители-кулинары и профессиональные пекари соревнуются за звание «Лучший кондитер России» и приз в размере 1 миллиона рублей. В седьмом сезоне, который не так давно стартовал «в телевизоре», они будут готовить сладости из Австралии, Турции, Японии, Италии, Испании, Египта и других стран.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в сезоне 2021 года тюменка сначала уронила торт, а потом вовсе провалилась на реалити-шоу «Кондитер».