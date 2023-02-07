В Тюменской области за сутки коронавирус подцепили еще 107 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 февраля 2023 года увеличилось на 107 человек, включая 20 детей. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 256 854 человека.

Также за сутки от ковида излечились 162 человека (за весь период – 250 798 человек). На искусственной вентиляции легких нет пациентов, но под медицинским наблюдением остаются 1682 человека.

Для больных ковидом развернуто 19 коек, свободный коечный фонд составляет 21%. Также за сутки проведено 3 388 лабораторных исследований на ковид, всего 4 724 800 с начала пандемии.

Вакцинировано против коронавируса 1 439 572 человека, полный курс прошли 1 182 101 человек.