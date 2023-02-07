В Тюмени снесут Червишевский рынок, чтобы на его месте построить очередной ЖК

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Один из тюменских застройщиков планирует построить новый жилой комплекс на месте Червишевского рынка. О том, что известное место в городе снесут весной 2023 года, говорят и продавцы, и местные жители. По предварительной информации, Червишевский рынок закроют 28 февраля 2023 года, после чего начнутся работы по сносу старого здания.

На сайте застройщика размещена информация о том, что в Тюмени запустят «новый проект на Червишевском тракте, 25». Строительство намечено на второй квартал 2023 года.

Официально ситуацию пока не комментируют.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени снесут дома на Комбинатской и Полевой в связи с комплексным развитием территории. Под КРТ попадут два новых района.