В Тюмени осудят машиниста башенного крана, по вине которого бетонная балка убила рабочего Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Пять лет лишения свободы и пять лет лишения права занимать определенный должности может грозить машинисту башенного крана одной из строительных компаний, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Место ЧП Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в мае 2022 года обвиняемый находился на стройплощадке многоэтажного дома в Тюмени. Машинист не стал соблюдать требования по технике безопасности при проведении строительных работ и допустил подачу кирпича без использования инвентаря на второй этаж здания. Когда башенный кран отвел стрелу, он коснулся крюковой обоймой оконной перемычки на пятом этаже здания. В результате балка упала на рабочего, который скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.