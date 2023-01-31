Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Тюменской областью Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Делегация Тюменской области в конце января 2023 побывала в столице Азербайджана – Баку, в рамках бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта Тюменской области. По данным регионального Инвестиционного агентства, рынок этой страны открыт к новому сотрудничеству и к продолжению старого.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Алексея Ергалиева, потенциальные партнеры задают большой количество вопросов, детально разбирая каждое направление.

- Ни один вопрос не остался без конкретного, уверенного ответа наших предпринимателей. Мы готовы к высокому уровню конкуренции на рынке Азербайджана, - говорит он.

Трудности возникают по вопросу организации платежей и разному подходу к этому с двух сторон. Компании Тюменской области хотят получать предоплату, а потенциальные партнеры готовы платить только после получения продукта, видя некоторые риски. Компромиссом могут выступить финансовые инструменты Российского экспортного центра, в т.ч. кредит под выгодный процент и страхование экспортной сделки.

Как отметил Алексей Ергалиев, Азербайджан географически находится достаточно далеко от Тюменской области, но и здесь Центр поддержки экспорта выступает с предложением субсидировать логистику, большая часть которой выпадает на российское плечо.

- Для предпринимателя данная экономия средств на доставке позволит не закладывать эти деньги в стоимость и предложить покупателю выгодную цену, - подчеркнул он.

И все-таки рынок Азербайджана открыт для Тюменской области, однако требует комплексного подхода. Инструменты Центра поддержки экспорта Тюменской области позволят бизнесу более уверенно заходить на него.