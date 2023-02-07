В Тюмени 21 февраля на полтора часа перекроют Ставропольскую из-за открытия мемориальной доски Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 21 февраля 2023 года с 10.30 до 12.00 на проезде от улицы Ставропольской до дома №11 прекратится движение транспорта. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с открытием мемориальной доски, посвященной капитану Григорию Турубарову.

Схема перекрытия дороги Фото: Тюмень - наш дом

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объезжать улицу можно по межквартальным проездам улицы Ставропольской.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени появилась новая остановка «Улица Константина Посьета». Новый остановочный комплекс расположен в районе дома № 5 на улице Константина Посьета.