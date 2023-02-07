В Тюмени военкомат подал в суд на начальника отдела из-за выписанных себе премий Фото: Татьяна Коркина

Военный комиссариат Тюменской области подал иск в Центральный районный суд к начальнику отдела регионального военкомата о взыскании ущерба, причиненного работодателю. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, руководитель издавал приказы о выплате ежемесячной премии работникам, в т.ч. и себе.

По словам ответчика, приказы издавались на основании списков начислений, которые предоставляло финансово-экономическое отделение военкомата. Суд решил, что истец не предоставил доказательства причинения начальником отдела убытков, так как выплаты соответствовали условиям трудового договора.

Вне зависимости от того, кто выносил приказы о поощрении, все выплаты должны были быть произведены. Так что суд не удовлетворил иск военного комиссариата к своему сотруднику.