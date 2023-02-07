В Тобольске аэропорт Ремезов будет принимать международные рейсы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии тобольского аэропорта Ремезов для выполнения международных полетов. Как сообщили в информационном центре правительства региона, в воздушной гавани установят грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу России. Так что Ремезов отныне – 75-й аэропорт федерального значения.

Напомним, аэропорт Ремезов в Тобольске распахнул свои двери для пассажиров 24 сентября 2021 года. Тогда первых гостей – чиновников, представителей Росавиации и журналистов – встречали по-сибирски гостеприимно и тепло: тобольскими вкусняшками и «арочным» водным салютом.