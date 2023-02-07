Два человека заживо сгорели в ночном пожаре в селе Ситниково Тюменской области

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Два человека погибли сегодня ночью, 7 февраля 2023 года, во время пожара в жилом доме на улице Леонова в селе Ситниково Омутинского района Тюменской области. Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 02.06.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, горела кровля дома по всей площади. Тушением пожара занимались 7 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. На месте работают следователи, причина пожара устанавливается.

Известно, что среди погибших нет детей.