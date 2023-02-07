В банковских онлайн-сервисах тюменцам доступны порядка тысячи региональных поставщиков для оплаты услуг

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Популярность банковских онлайн-сервисов среди жителей нашего региона продолжает расти. И чаще всего тюменцы обращаются к приложениям для оплаты различных услуг. Для удобства клиентов банки активно пополняют список региональных поставщиков. Так, например, по итогам 2022 года в сервисе ВТБ Онлайн их число выросло на 25%. Всего на сегодня доступно перечисление средств в пользу около тысячи региональных и муниципальных организаций без ввода реквизитов получателя.

Через приложение и интернет-банк клиенты могут оплатить услуги предприятий ЖКХ, сотовой связи, интернет-провайдеров, детских садов, школ и т.д. Без комиссии доступны оплата штрафов ГИБДД, платежи за коммунальные услуги и включенные в каталог детские сады.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, подчеркнул, что развитие формата «Банк на каждый день» продолжает развиваться, назвав приоритетным направлением расширение списка региональных поставщиков.

– За минувший год в этот перечень добавилось около двухсот юридических лиц. В их числе – ведущие управляющие компании, муниципальные предприятия, поставщики тепло- и электроэнергии. Так, недавно в число наших партнеров вошла крупная домофонная компания «Визит-Сервис», уже более 10 лет работающая в нашем регионе.