Житель Тюменской области вез в Ишим мешочки с наркотиками в коробках из-под сока Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении безработного ранее судимого 21-летнего молодого человека, который подозревается в незаконной покупке, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Подозреваемого задержали на 40-м километре трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск сотрудники ГИБДД. Когда инспекторы для проверки документов остановили автомобиль «Хонда», тот заметно нервничал и беспокоился. Поэтому они решили досмотреть автомобиль, в котором нашли 80 свертков с неизвестным веществом, расфасованным на дозы. Наркотики находились в коробках из-под сока в пакете. Экспертиза установила, что изъятое – действительно наркотики общей массой 80 граммов.

Позже, на съемной квартире подозреваемого по ул. Созидателей, полицейские нашли разные приспособления для употребления наркотиков, шприцы, весы, свертки и пакетики с остатками наркотиков. Экспертиза подтвердила, что там действительно находятся опасные вещества массой около 20 граммов.

Оказалось, что подозреваемый – курьер одного из «теневых» интернет-магазинов. Молодой человек должен был раскладывать запрещенку на разовые дозы в Тюмени и Тюменской области. По словам самого юноши, наркотики он вез в Ишим, чтобы разместить их по указанному адресу заказчика.

Сейчас молодой человек находится под стражей.