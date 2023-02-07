В Тюмени 7 февраля 2023 погаснут четыре светофора в Калининском административном округе
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 7 февраля 2023, погаснут сразу четыре светофора в центре города. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 9 до 11 часов утра светофоры погаснут на перекрестках:
- ул. Барнаульская – ул. Бакинских комиссаров;
- ул. Аккумуляторная – ул. Ямская;
- ул. Ямская – ул. Бакинских комиссаров.
С 11 до 15 часов светофор погаснет на перекрестке:
- ул. Авторемонтная – ул. Механизаторов.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.