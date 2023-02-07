В Тюмени 7 февраля 2023 погаснут четыре светофора в Калининском административном округе Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 7 февраля 2023, погаснут сразу четыре светофора в центре города. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 9 до 11 часов утра светофоры погаснут на перекрестках:

- ул. Барнаульская – ул. Бакинских комиссаров;

- ул. Аккумуляторная – ул. Ямская;

- ул. Ямская – ул. Бакинских комиссаров.

С 11 до 15 часов светофор погаснет на перекрестке:

- ул. Авторемонтная – ул. Механизаторов.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.