В Тюменской области задумались об изготовлении двутавровой балки и гнутого швеллера Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Высокотехнологичную линию для изготовления сварной двутавровой балки и гнутого швеллера планирует запустить Тюменский ремонтно-механический завод к 2024 году. Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, инвестиции в экономику региона составят более 70 млн рублей, а количество новых рабочих мест составит 22 единицы. Благодаря реализации инвестпроекта крупнейшее промышленное предприятие региона сможет выпускать до 150 тонн сварной двутавровой балки и более 50 тонн гнутого швеллера каждый месяц.

Предприятие стало первым получателем денег по государственной региональной программе «Промышленность». Субсидию в размере более 35 млн рублей под 3% годовых предоставило Инвестиционное агентство. В качестве заказчиков могут выступить крупнейшие российские компании: СИБУР, «Роснефть» и «Газпром».

У Тюменского ремонтно-механического завода большой опыт в изготовлении многотонных металлоконструкций, каркасов зданий, готовых изделий и сооружений. Все они используются для строительства социально-значимых объектов, включая школы, детские сады и многофункциональные медицинские центры. Продукцию завода применяют в нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях.

- На предприятии работают три цеха, оснащенные современным технологическим оборудованием, в том числе аппаратом плазменной резки металлов, который позволяет производить заготовки для сварочных работ быстро и с высокой чистотой обработки, - сообщили в Инвестагентстве.

Напомним, для оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности из федерального и областного бюджетов направлены более 185 млн рублей.