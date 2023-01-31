Ноутбуки и моноблоки поступили в тюменскую Областную больницу №14 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменскую Областную больницу №14 поступило 15 ноутбуков и 106 моноблоков, в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация в здравоохранении». Как сообщили в региональном депздраве, оборудование распределили в структурные подразделения медицинской организации. По словам главного врача ОБ№14 Дмитрия Суворова, новое оборудование значительно ускорит процесс обработки информации и повысит качество и доступность оказания медицинской помощи.

Цифровизация здравоохранения необходима для того, чтобы освободить время врача от бумажной волокиты, упростить запись на прием и оказать медицинскую помощь в формате телеконсультации. А это особенно важно для жителей отдаленных сел и поселков Тюменской области.

Сегодня в медицинских организациях Тюменской области внедрены следующие процессы: «Запись на прием к врачу, совершенная гражданами дистанционно», «Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО)», «Диспансерное наблюдение», «Формирование структурированных электронных медицинских документов», «Отправка документов в вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему (ВИМИС)».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в областную больницу №4 Ишима доставили новое оборудование - 99 моноблоков, а ещё ожидается поставка 105 ноутбуков. Все это оборудование российского производства приобретено в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация в здравоохранении». Переход на «цифру» позволил врачам и фельдшерам при оказании неотложной помощи иметь точную информацию о состоянии здоровья человека.