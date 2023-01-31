В Вагайском районе жительниц обследуют на онкозаболевания на современном кольпоскопе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жительницы Вагайского района Тюменской области могут диагностировать онкологические заболевания современным, высокоинформативным и безопасным методом. Речь идет о специальном оборудовании – кольпоскопе – бинокулярным микроскопом с подсветкой. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, такие приборы входят в стандартное оснащение гинекологического кабинета и женского кабинета раннего выявления заболеваний на модульных ФАПАХ.

Бинокулярные микроскопы поступили в распоряжение областной больницы № 9 и распределены по филиалам в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области на 2021-2025 гг.

Эту процедуру назначают по показаниям врача-гинеколога по результатам цитологического мазка или по визуальному осмотру на кресле. Такую диагностику проводят, чтобы уточнить диагноз при подозрении на заболевания шейки матки как цервицидит, эндометриоз, полипы и кондиломы шейки матки. Кроме того, кольпоскопию назначают для диспансерного наблюдения женщин с патологиями и в качестве контроля после лечения подобных заболеваний.

Отметим, что вагайская районная поликлиника оснащена современными аппаратами и приборами, необходимыми для раннего выявления злокачественных новообразований у женщин. Напомним, что проходить обследование нужно не реже раза в год, тогда гинеколог сумеет выявить изменения вовремя.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Увате у пациенток женской консультации выявляют патологии шейки матки с помощью кольпоскопа. У нового прибора почти нет противопоказаний.