В Тюменской области озимые культуры посадили на площади 4,9 тысяч гектаров Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Под урожай 2023 года посев озимых культур в Тюменской области (пшеницы, озимой ржи, озимой тритикале) проведен на площади 4,9 тысяч гектаров. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, во время морозов на полях уже сформировался достаточный снежный покров, да и сами культуры посадили в оптимальные для региона агроклиматические сроки. Учитывая, что посевы укрепились, а влаги достаточно для их развития, посевы хорошо перезимуют.

Больше всего аграрии отвели под озимые культуры поля в Упоровском районе (1,5 тысячи гектаров). Всего озимые культуры посадили в девяти муниципальных образованиях Тюменской области, включая Аромашевский, Исетский, Ишимский, Сорокинский, Тюменский, Юргинский, Ялуторовский районы и Голышмановскоий городской округ.

Озимые культуры высеивают осенью или в конце лета, а урожай убирают ровно через год. Чтобы сформировать урожай озимых, специалисты используют полтора вегетационных периода (это примерно 330 суток). Результат – высокая урожайность, выше, чем у яровых культур. Причем озимые культуры – это хороший предшественник в севообороте для всех культур.

- Разработка агротехники озимых культур в Тюменской области началась с 1960-х гг. В начале 1970-х гг. в НИИСХ Северного Зауралья была образована лаборатория озимых культур. Ученые изучили разнообразные стороны агротехники: подготовку почвы, сроки посева, нормы высева, снегозадержание, весенние агромероприятия. На основе их работ были изданы рекомендации для колхозов и совхозов по агротехнике озимых, - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.