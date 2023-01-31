В Тюменской области растет производство товарной рыбы сиговых видов, карпа, сома и щуки Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Более 1500 тонн сиговых видов рыб и карпа, более 400 тонн щуки, 260 тонн клариевого сома и более 1 тысячи тонн рыбы других видов вырастили рыбоводы Тюменской области в 2022 году. Таким образом, всего им удалось вырастить более 3 тысяч тонн товарной рыбы, несмотря на негативные природно-климатические условия.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, для выращивания таких объемов специалисты запустили в тюменские водоемы 171 млн штук мальков различных видов рыб. Перед этим рыбоводом пришлось подготовить для них подходящие условия по качеству воды и содержанию кислорода.

Специалисты следят и за полноценным питанием рыбы. Это достигается специальными мелиоративными работами на водоеме, включая боронование и скос жесткой водной растительности. Такие приемы позволяют увеличить кормовую базу водоема. А чтобы поддержать достаточное количество кислорода в воде, рыбоводы применяют аэраторы, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии на труднодоступных участках.

К примеру, на одном из хозяйств Тюменской области на рыбоводном участке в труднодоступной местности применяются фотоэлектнрические или солнечные батареи. Благодаря установке из 24-х панелей общей площадью в 43 квадратных мера турбоаэраторы работают на мощность 3 кВт и позволяют интенсивно поддерживать оптимальный кислородный режим в озере без электросетей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области растет производство товарной рыбы. Предприятия увеличивают объемы выращенной и переработанной продукции.