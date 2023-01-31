В обновленной амбулатории филиала Упоровской больницы пациенты активно проходят осмотры Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Практически 100% пациентов из Упоровского района побывали за год на приеме у специалистов обновленной амбулатории филиала Упоровской районной больницы ОБ №12. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, реконструкция из старого неудобного здания в новую современную амбулаторию длилась более полугода в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В отличие от старого здания, в новом есть два отдельных входа для взрослого и детского населения. Здесь работают светлые палаты дневного стационара на две смены, кабинеты для проведения школ здоровья и территория «мама+малыш», клиническая лаборатория, прививочный кабинет, кабинет стоматологии, кабинеты узких специалистов и столовая. На благоустроенной прилегающей территории есть все необходимое для маломобильных граждан.

По словам заведующей амбулаторией Надежды Ершовой, численность прикрепленного населения составляет 4085 человек, из них 835 детей. Что составляет пятую часть численности населения всего Упоровского района.

Дети и взрослые за год обратились за помощью более 13 тысячи раз. Плановые и профилактические осмотры прошли 804 ребенка, более 700 взрослых прошли диспансеризацию. Различные виды вакцинаций, в т.ч. против гриппа и коронавируса, прошли 1,5 тысяч человек. Это не учитывая тех, кто вакцинировался у фельдшеров ФАПов. Стоматологический кабинет посетили более 1,5 тысяч человек, лечение в дневном стационаре прошли 416 человек. Более 80 человек прошли школы здоровья на темы «сахарный диабет», «гипертония стоп» и «нет раку молочной железы».