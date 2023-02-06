В Тюмени десятимесячного грудничка едва не убило током из-за сломанной розетки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени десятимесячного малыша едва не убило током, когда он полез в розетку своими пальчиками в новой квартире. При этом розетка была ненадежно закреплена. О ЧП в диспетчерскую «скорой помощи» сообщила мама малыша, которая рассказала, что из-за удара током её сын громко плачет.

Медики приехали на вызов через 19 минут. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке, грудничка отвезли в стационар на обследование. Даже через несколько часов после травмы пострадавший может потерять сознание или получить нарушение ритма сердца.

По словам фельдшера скорой медицинской помощи Дмитрия Трофимова, перед тем, как подойти к пострадавшему, нужно самому убедиться в безопасности. Если он не реагирует на ваш крик, проверьте его пульс и дыхание.

- При наличии пульса и дыхания – придать устойчивое боковое положение, а вот при их отсутствии – приступить к реанимации, – советуют Дмитрий Трофимов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском магазине стройматериалов работника убило током.