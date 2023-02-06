В Тобольске хозяина собаки, убившей лапой человека из ружья, ограничили в свободе на 8 месяцев Фото: Александр Тарасов

Восемь месяцев ограничения свободы назначили жителю Тобольского района Эльмару Т., который признан виновным в убийстве человека по неосторожности. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, свою вину мужчина полностью признал, а дело рассмотрено в особом порядке.

Днем 30 октября 2022 года два приятеля, Эльмар Т. и Маннур М., отправились на рыбалку на озеро Большой Шишкарым, в восьми километрах от деревни Тахтагул. Помимо рыболовных снастей, Эльмар взял с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра. Заряженное и не поставленное на предохранитель ружье он положил в деревянные санки, около которых крутились две охотничьи лайки. Одна из собак наступила на крючок ружья, и оно выстрелило.

Пуля угодила в спину Маннуру, из-за чего он скончался на месте происшествия от обильной кровопотери и травматического шока. По данным следствия, Эльмар нарушил правила обращения с огнестрелом и проявил преступную небрежность, оставив в санях заряженное ружье без чехла.

Суд установил, что ранее не судимый Эльмар извинился перед родственниками погибшего. Мужчина на учетах не состоит и имеет постоянную регистрацию. Родственники охарактеризовали его положительно, как ответственного человека, поддерживающего семью и оказывающего помощь по хозяйству.