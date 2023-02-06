В Тюмени закупщика паленой водки, из-за которой погибли люди, упекли в колонию на пять лет Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима проведет 54-летний житель Тюмени, который признан виновным в перевозке и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном по предварительному говору. Это повлекло за собой смерть двух и более лиц по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, в ноябре 2021 года тюменец купил у своего знакомого 15 коробок с паленым алкоголем «Родники Сибири» и «Царская охота Платиновая», в составе которого есть метиловый спирт. Контрафакт злоумышленник продал знакомому, чтобы тот продавал его в своем магазине. Из-за употребления паленой водки в январе 2022 года умерли десять тюменцев.

В отношении знакомого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», закупщику паленой водки, от которой умерли 10 человек, продлили проживание в СИЗО. Также в Тюмени осужден владелец магазина с паленой водкой, от которой погибли люди.