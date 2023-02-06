Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Пятнадцать миллионов рублей получит противопожарная служба Тюменской области на привлечение авиационной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщив об этом в своем телеграм-канале.

«Опыт показал, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях», – написал Александр Моор.

На поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения дополнительно будет выделено более 31 миллиона рублей. Все деньги будут направлены в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что правительство Тюменской области закупит противопожарную технику на 27,5 миллиона рублей.