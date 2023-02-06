Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 12:03

Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники

Об этом сообщил Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники

Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Пятнадцать миллионов рублей получит противопожарная служба Тюменской области на привлечение авиационной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщив об этом в своем телеграм-канале.

«Опыт показал, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях», – написал Александр Моор.

На поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения дополнительно будет выделено более 31 миллиона рублей. Все деньги будут направлены в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что правительство Тюменской области закупит противопожарную технику на 27,5 миллиона рублей.