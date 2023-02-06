В Рощино из-за больного пассажира экстренно сел самолет, летевший из Минвод в Сургут Фото: Татьяна Коркина

Срочную посадку в Тюмени совершил самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс A482 Минеральные воды – Сургут. Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, самолет сел из-за больного пассажира на борту.

По данным канала, командиру воздушного судна доложили о недомогании пассажира, поэтому тот принял решение посадить самолет в Рощино. Капитан объявил сигнал срочности, и воздушное судно приземлилось в Тюмени.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.