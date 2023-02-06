В Тюмени оборудуют пешеходный мост через ж/д пути на перекрестке Холодильной и 50 лет ВЛКСМ

В Тюмени оборудуют пешеходный мост через жд пути на перекрестке Холодильной и 50 лет ВЛКСМ Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени транспортный прокурор после проверки исполнения требований законов в сфере защиты прав инвалидов потребовал обеспечить доступ к пешеходному мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на пешеходном мосту через ж/д пути на перекрестке ул. Холодильной и ул. 50 лет ВЛКСМ нет тактильных наземных указателей. Поручни не соответствуют требованиям госстандарта, нет информационных табличек с телефонами ответственных работников для оказания помощи инвалидам и маломобильным гражданам.

Чтобы устранить нарушения, тюменский транспортный прокурор обратился в суд с иском обязать РЖД оборудовать пешеходный мост через железнодорожные пути в соответствии с законом.

Суд удовлетворил требования прокурора.