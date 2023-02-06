На ярмарке в Тюмени 11 февраля 2023 года можно затариться мясом, рыбой, яйцами и выпечкой

На ярмарке в Тюмени 11 февраля 2023 можно затариться мясой, рыбой, яйцами и выпечкой Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в ближайшую субботу, 11 февраля, пройдет продовольственная ярмарка, где можно будет купить свежайшую и качественную продукцию от тюменских товаропроизводителей. На прилавках можно будет найти мясо и мясную продукцию, рыбу, мёд, яйца, выпечку, ремесленные поделки и многое другое.

Купить натурпродукты можно будет по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12 (около Выставочного зала), с 8 до 17 часов;

- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе), с 10 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (на территории у ТЦ «Заречный двор»), с 8 до 17 часов.

Приходите и закупайтесь!