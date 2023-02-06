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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:50

В Тобольске пьяный мужик пересчитал ребра сожительнице во время застолья

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тобольске пьяный мужик пересчитал ребра сожительнице во время застолья

В Тобольске пьяный мужик пересчитал ребра сожительнице во время застолья

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

Факт причинения тяжкого вреда здоровью сожительницы выявил участковый уполномоченный полиции, когда рассматривал дело об административном правонарушении мужчины. Сожители распивали алкоголь, поругались на бытовой почве, а потом мужчина ударил женщину кулаком в грудь. Медики констатировали у женщины пневмоторакс.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», отстоявшему честь своей девушки перед пьяным хулиганом грозит до 10 лет тюрьмы.