В Тюмени стартует проект «Наставничество» для детей-сирот регионального Центра «Семья»

При поддержке Фонда президентских грантов РФ ЧОУ ДПО «Молодой лидер» начинает реализацию проекта «Наставничество» для детей-сирот регионального центра «Семья», филиал Борки. В рамках проекта отберут 30 наставников для 30 подростков. Ребята будут посещать развивающие занятия для формирования девичьего достоинства «Очарование женственности», воли и ответственности у мальчишек «Мужской клуб», а также выражения своих эмоций на сцене в театральной мастерской «ТеМа».

Кроме того, выпускники 9 и 11 классов пройдут обучение рабочим профессиям у партнеров организации. Ребятам будут предложены следующие направления: администратор салона красоты, официант, горничная. После прохождения обучения ребят ждет стажировка с возможностью последующего трудоустройства. Они же будут участвовать в ежемесячных конкурсах, те из ребят, кто примет участие во всех конкурсах и наберет большее количество баллов будет награжден летним путешествием. В прошлые годы это были Байкал, Казань, Тобольск. В этом году место пока держится в секрете.

Традиционно будут выезды к другу проекта Альмире Сажиной в деревню для погружения в деревенскую, семейную жизнь, со сбором ягод, грибов, сезонных трав. Дети очень любят такие выезды, ведь можно кушать вкусную еду, приготовленную самостоятельно на огне, гулять по лесу и наслаждаться приятным окружением. Будут и другие выезды, мероприятия с наставниками, встречи, походы в театр! Одним словом, жизнь, наполненная заботой, теплом и вниманием!

Сейчас идет набор наставников! Заявки принимаются в течение всего февраля по ссылке.