В Тюмени изнасиловавшего 16-летнюю школьницу татуировщика оставили в СИЗО до 6 марта 2023 года

В Тюмени изнасиловавшего 16-летнюю школьницу татуировщика оставили в СИЗО до 6 марта 2023 Фото: Татьяна Коркина

Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде «проживания» в СИЗО до 6 марта 2023 года 32-летнему мужчине, который изнасиловал девушку в тату-салоне. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, сам татуировщик не признает вины в преступлении. Однако его причастность доказана показаниями потерпевшей, свидетелей и другими доказательствами.

По данным пресс-службы, 4 декабря пьяный обвиняемый находился в тату-салоне. К нему на сеанс пришла 16-летняя школьница, которую он решил изнасиловать.

Напомним, что по российскому законодательству, до 18 лет подростки могут делать татуировки только с согласия родителей. Для этого необходимо письменное разрешение родителей или опекунов. Кроме этого, могут быть приложены копии свидетельства о рождении и копии паспортов родителей.