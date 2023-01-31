В Ярковской больнице №24 появился новенький УАЗ скорой помощи Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ряды автопарка ярковской больницы №24 пополнил новенький УАЗ скорой помощи, полностью укомплектованный медицинским оборудованием. Новый автомобиль поступил в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и во исполнение национального проекта «Здравоохранение».

Оснащение УАЗика ничуть не уступает медицинскому оснащению стандартных машин скорой помощи. Помимо основного оборудования, в машине находится все нужное оборудование для оказания экстренной помощи. А это: дефибриллятор с авто- и синхронизированным режимами, с наличием взрослых и детских электродов, портативный аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких с разными режимами и электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом и многое другое. Что отличает этот автомобиль от других, так это компактность и высокая проходимость в труднодоступных местах.

По словам главврача больницы Азата Кинчагулова, радиус обслуживания Ярковского района достигает 110 километров.

- Есть и такие поселения, в которые обычным автомобилям скорой медицинской помощи добраться нелегко, это заболотье и, особенно, отрезаемые половодьем в весенний период населенные пункты. Появление такой машины скорой помощи нам было просто необходимо, - отметил Азат Кинчагулов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень», автопарк Областной больницы №14 села Казанского Тюменской области пополнился новым автомобилем. Ключи от машины скорой помощи вручили в конце декабря 2022 года. Новый автомобиль скорой помощи приобрели за счет средств бюджета Тюменской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.