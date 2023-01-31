В селе Малая Зоркальцева Тобольского района открылась врачебная SMART-амбулатория Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Современное здание врачебной SMART-амбулатории модульной конструкции открылось в селе Малая Зоркальцева в рамах реализации госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в региональном депздраве, новое здание площадью 350 квадратных метров построили взамен деревянной постройки 1980-х годов.

Новое здание, как оценивает производитель, простоит минимум 50 лет. Здесь будут получать плановую и неотложную медицинскую помощь 1137 человек, включая жителей сел Малая Зоркальцева, Медведчикова, Винокурова, Экстезерь и Абрамова.

По словам заведующей малозоркальцевской амбулаторией фельдшера Александра Чаркова, новые условия труда и оказания медицинской помощи великолепны.

- В Тобольском районе стремительно развивается медицинская помощь. В частности, внедряются телемедицинские технологии, когда фельдшеры всё большего количества медучреждений района и их пациенты могут получить консультацию терапевта или узкого специалиста, не выезжая в город, - отметил Александр Чарков.

В среднем SMART-амбулаторию ежедневно посещают 15 человек в день, а с момента открытия, в декабре 2022 года, приём специалистов прошли почти 100 человек. Пациенты посещают кабинеты раннего выявления заболеваний, вакцинируются и сдают биоматериал. Во всех помещениях амбулатории есть новое медицинское оборудование и мебель. Благодаря всем удобствам сельские жители могут с комфортом получать медицинскую помощь в необходимом объеме и проходить своевременную профилактику различных заболеваний.