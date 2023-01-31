В Областном центре пациенты проходят реабилитацию на инновационной роботизированной системе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре заработала инновационная роботизированная система Gloreha, которая показана при осложнениях после перенесенного инсульта и паралича верхних конечностей. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, его применяют во время комплексной реабилитации пациентов при ишемическом или геморрагическом инсультах.

Кроме того, робота применяют для восстановления руки после черепно-мозговой травмы и спинальной травмы, при полинейропатиях различного генеза, в реабилитации при разных формах ДЦП, реабилитации после ортопедических, хирургических вмешательств на верхней конечности.

По словам врача ЛФК Областного лечебно-реабилитационного центра Светланы Полуэктовой, когда пациент выполняет упражнения, движения руки сопровождают видео и аудио эффектами, что стимулируют нейрокогнитивное восстановление.

- Аппарат идеально подходит для всех фаз восстановления, как для пациентов с полностью парализованной рукой, так и для пациентов с вялыми и спастическими парезами, - говорит Светлана.

Пациенты видят, как виртуальная рука делает конкретную моторную задачу на экране, а потом роботизированная перчатка частично или полностью поддерживает упражнения, смотря на состояние пациента.

- Упражнения могут быть запрограммированы специалистом с учетом индивидуальных особенностей и возможностей реабилитанта, а также можно подобрать необходимый объём движения для каждого пальца в отдельности, - заключила врач.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени построят реабилитационный центр для инвалидов. Работы по его возведению начнутся уже в следующем году.