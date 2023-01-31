По итогам 2022 года тюменский экспорт вырос в 1,8 раза, несмотря на санкции Фото: pixabay.com

Тюменский экспорт вырос в 1,8 раза за девять месяцев 2022 года, тогда как несырьевой неэнергетический экспорт – на 190%. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, главным вызовом экспортеров в минувшем году стала логистика. Однако меры поддержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» не только не снизили, но и увеличили объемы поставляемой продукции и услуг предприятий Тюменской области на зарубежные рынки.

Потенциальными рынками выбраны страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), Ближний Восток, Азия и Северная Африка (Турция, Иран, Египет, Китай, Монголия). Именно туда тюменские предприятия экспортировали продукцию лесной промышленности, строительные материалы, продукты машиностроения и сервиса.

Помимо уже существующих мер поддержки, в регионе была внедрена новая субсидия на возмещение транспортных расходов бизнеса до границы России. Такая мера предполагает софинансирование 80% затрат по российскому плечу до полумиллиона рублей. По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, в 2023 году все меры поддержки экспортеров сохранятся.

Напомним, в 2022 году тюменские экспортеры провели 15 бизнес-миссий и поучаствовали в IV Тюменском экспортном форуме. В международных выставках поучаствовали 46 тюменских компаний, он провели 75 презентаций в Казахстане и Узбекистане. Особое внимание уделялось повышению уровня компетенций начинающих и опытных экспортеров на зарубежных рынках.