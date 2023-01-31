Аграрии Тюменской области в 2022 году закупили 745 единиц техники на сумму 4,3 млрд рублей Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

В Тюменской области в 2022 году в сельскохозяйственные кооперативы поступило 745 единиц новой техники на общую сумму 4 млрд 282 млн рублей, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. На средства государственной поддержки из областного бюджета было куплено 103 единицы спецтехники общей стоимостью 1,2 млрд рублей, а сумма субсидий составила 200 млн рублей.

В числе закупленной новой техники – 169 тракторов, 59 единиц из которых сделаны на Петербургском тракторном заводе, 60 – в Белоруссии, 23 – на предприятии «Россельмаш». Также были закуплены 42 посевных и 3 кормоуборочных комплекса, 65 зерноуборочных комбайнов. А ещё в пяти района Тюменской области было смонтировано 7 новых зерносушилок.

Больше всего машинно-тракторный парк обновили в Заводоуковском городском округе. Ишимский район купил 115 единиц техники, Исетский район – 80, Нижнетавдинский район – 59 единиц, а Юргинский – 51 единицу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, то в 2019 году 19 новых машин и агрегатов появилось в автопарке сельхозпредприятий района. АО «Успенское» приобрело четыре трактора, посевной комплекс, соломоизмельчитель, культиватор, гидрофицированный агрегат (с гидроприводом). ООО «Каменское-2» выведут на поля новые сеялки и сцепку, агрофирма «Луговская» – гидрофицированные сцепки борон, АО «Мальковское» – трактор и разбрасыватели удобрений, крестьянское хозяйство «Пчела» – сеялку.

Технику приобрели за собственные средства аграриев – суммарно ее стоимость более 65 миллионов рублей. Самое значительное приобретение – трактор и посевной комплекс «Джон Дир» стоимостью более 37 миллионов рублей.